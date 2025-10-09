В Туле продолжают готовить городские фонтаны к зиме

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы ведутся на всех восьми фонтанах города: в сквере Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, на мемориале «Защитникам неба Отечества», в скверах Л. Толстого, Октябрьском, им. В. А. Легасова, Кировском, а также в сквере у монумента тулякам — Героям Советского союза.

Сначала из фонтанных чаш сливают воду, продувают всю систему компрессором и снимают элементы оборудования, часть которого направляется на сервисное обслуживание.

Представители компании-подрядчика перешли к следующему этапу — монтажу каркасов. Все работы по консервации занимают около месяца.

После установки каркасов будет смонтировано укрывное покрытие из рулонных материалов. Работы планируют завершить до 1 ноября.