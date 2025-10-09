Туляки смогут наблюдать онлайн за жизнью зверей в нацпарке 

Кадр из видео.

Среди обитателей засечных лесов — лоси, кабаны, барсуки и другие животные.

В ближайшее время национальному парку «Тульских засек» передадут систему видеонаблюдения. Благодаря планируемым онлайн-трансляциям все желающие смогут наблюдать за жизнью обитателей засечных лесов: лосей, кабанов, косуль, барсуков, лисиц и других зверей и птиц.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, передача оборудования будет происходить в рамках межрегионального проекта Калужского отделения Русского географического общества «Познаем тайны дикой природы вместе с РГО». Один из ключевых участников проекта — Национальный парк «Угра».