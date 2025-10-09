  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы будут обесточены 10 октября

Какие дома Тулы будут обесточены 10 октября

Публикуем список от Тулгорэлектросетей.

В пятницу с 9 до 17 часов электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • пр-д Вильямса, 27-35 (нечётн.), 26-36 чётн.), 34-а, 35-а,
  • ул. Докучаева, 4-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 3,
  • ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5,
  • ул. Прудная, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 27-53, 57-69 (нечётн.), 34-82 (чётн.), 36-а,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в,
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а,
  • ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Доватора, 7, 9,
  • ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 6-а, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 140-а, 142, 144, 146, 148, 152,
  • ул. Копровая, 1-12,
  • 2-5 Баташевские проезды,
  • Венёвское шоссе, 23, 31, 31-а, 41-а,
  • ул. Баташевская, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 91-а, 93, 91, 50-б,
  • ул. Ф. Энгельса, 54,
  • ул. Пузакова, 3,
  • ул. Демидовская, 78, 80-а,
  • ул. Халтурина, 11, 15, 13,
  • ул. Л. Толстого, 128, 115, 146,
  • ул. С. Перовской, 26,
  • ул. Гоголевская, 73, 81,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д,
  • 27-й пр-д,
  • 28-й пр-д,
  • 29-й пр-д,
  • пр-д Капитана Громова, 1-в, 1-г, 2-ж, 2-е, 2-д,
  • пос. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13-17 (нечётн.),
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-52 (чётн.),
  • ул. Колхозная (Латинская), 2-12 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 54,
  • дер. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 35, 41,
  • Сады «Металлургов-5».

вчера, в 21:21 +1
Событие
где в Туле отключат светнет светаплановые отключения электроэнергии
Место
Тула
