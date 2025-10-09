Садоводство, керамическая мастерская и туризм: какой бизнес хотят открыть тульские пенсионеры

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В регионе началась реализация программы «Серебряный старт». Она является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Центре «Мой бизнес» стартовал региональный этап федеральной программы «Серебряный старт». Она ориентирована на людей «серебряного» возраста, которые занимаются предпринимательской деятельностью или только хотят открыть свое дело. В программе принимает участие более 20 активных жителей региона.

Участников приветствовал зам. министра развития предпринимательства и торговли Тульской области Владимир Королев. Он отметил, что программа «Серебряный старт» реализуется впервые, а Тульская область стала одним из 25 пилотных регионов:

— Поддержка старшего поколения — одно из приоритетных направлений работы правительства Тульской области. Программа «Серебряный старт» создает необходимые условия для развития бизнес-идей людей старшего поколения, предоставляя обучение, консультации и финансовую поддержку. Она помогает предпринимателям со стажем реализовать накопленный жизненный и профессиональный опыт, а начинающим — получить необходимые знания и навыки для успешного старта собственного дела.

Заместитель директора Центра «Мой бизнес» Тульской области Екатерина Лобанова сообщила, что программа состоит из двух этапов: регионального и федерального. На региональном уровне участники за 10 дней пройдут обучение по ведению бизнеса: научатся разрабатывать бизнес-планы, продвигать свои продукты и привлекать клиентов, познакомятся с успешными предпринимателями и получат индивидуальные консультации.

— В финале наши участники будут защищать свои проекты. Победительница регионального этапа получит грант 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и право принять участие в федеральном этапе, где сможет побороться за грант уже в размере 500 тысяч рублей для реализации своей инициативы, — сказала Екатерина Лобанова.

Среди бизнес-идей, которые планируется реализовать, — садоводческий центр, досуг людей старшего поколения, изготовление изделий из керамики, проект в сфере туризма.