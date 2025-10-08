На Всехсвятском кладбище Тулы пройдёт акция «Поисковый десант»

Фото Алексея Пирязева.

Поисково-исследовательский отряд «Память» в рамках проекта «Память. Никто не должен быть забыт» продолжает акцию «Поисковый десант-2025». Очередной выход состоится в субботу, 11 октября, на старейшем кладбище оружейной столицы.

Волонтёры займутся выявлением одиночных захоронений жителей Тулы, погибших при её обороне и в составе Тульского рабочего полка, поиском и фотофиксацией одиночных воинских захоронений и захоронений участников Великой Отечественной войны.

Приглашаются все желающие. Сбор у колокольни Всехсвятского кладбища в 10.00 При себе нужно иметь блокнот и карандаш. Подробности можно уточнить у Раисы Николаевны Очневой по телефону: +7 919 085-76-34.