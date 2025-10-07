Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью этой ночью

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Тулякам напомнили о правилах безопасности: