  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью этой ночью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью этой ночью

Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью этой ночью

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Тулякам напомнили о правилах безопасности:

  • Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!
  • Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
  • Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:31 0
Другие статьи по темам
Событие
БПЛА
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 54 621 4
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
Жизнь Тулы и области
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
сегодня, в 08:54, 26 658 -7
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
вчера, в 21:46, 52 1376 0
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
Жизнь Тулы и области
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
вчера, в 21:21, 31 1038 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
На участке проспекта Ленина временно ограничат движение троллейбусов
На участке проспекта Ленина временно ограничат движение троллейбусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.