Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью этой ночью

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор.
Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Тулякам напомнили о правилах безопасности:
- Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!
- Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
- Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.