Тульские аграрии завершают уборку урожая

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании с органами исполнительной власти региона под председательством Дмитрия Миляева.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин сообщил, что уже собрано около 2,5 млн тонн зерна, убрано 95% площадей зерновых культур, завершена уборка рапса.

Ведется активный сбор поздних культур — сои и подсолнечника. Также собрано порядка 600 тысяч тонн картофеля, в ближайшее время предстоит убрать еще 20% площадей. Засеяно 240 тысяч гектаров озимой пшеницы и рапса.

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину держать ход уборочной кампании на личном контроле.