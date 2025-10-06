  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские аграрии завершают уборку урожая - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские аграрии завершают уборку урожая
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские аграрии завершают уборку урожая

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании с органами исполнительной власти региона под председательством Дмитрия Миляева.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин сообщил, что уже собрано около 2,5 млн тонн зерна, убрано 95% площадей зерновых культур, завершена уборка рапса.

Ведется активный сбор поздних культур — сои и подсолнечника. Также собрано порядка 600 тысяч тонн картофеля, в ближайшее время предстоит убрать еще 20% площадей. Засеяно 240 тысяч гектаров озимой пшеницы и рапса.

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину держать ход уборочной кампании на личном контроле.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:25 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиуборочная кампанияуборка урожаясельское хозяйство
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 54 621 4
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
Жизнь Тулы и области
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
сегодня, в 08:54, 26 658 -7
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
вчера, в 21:46, 52 1376 0
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
Жизнь Тулы и области
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
вчера, в 21:21, 31 1038 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мама года — 2025»
Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мама года — 2025»
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.