Губернатор Дмитрий Миляев: «Наша задача – создать условия для инвалидов и реализации их права на труд»

Фото Алексея Пирязева.

О ситуации с работой для людей с ограниченными возможностями докладывала Светлана Ильюшина, зам. министра — директор департамента труда и занятости населения. По ее словам, динамика по трудоустройству инвалидов на квотируемые места в регионе положительная:

Светлана Ильюшина — 1,8 тыс. работодателей заквотировали 8,3 тыс. рабочих мест. Фактически на этих местах работают 6,8 тыс. инвалидов. Доля заполненных квотируемых рабочих мест по итогам работы за 9 месяцев составила 82%.

По словам зам. министра, по итогам первого полугодия текущего года Тульская область занимает 3-е место в рейтинге субъектов ЦФО и 5-е место в целом по России по количеству работающих инвалидов.

— Динамика выполнения квоты государственными и муниципальными учреждениями Тульской области также положительная. Квотированию подлежат 739 организаций, 390 из которых квоту перевыполняют, например: Новомосковская городская клиническая больница, Тульская областная клиническая больница, Щекинская районная больница, Областная спортивная школа по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, — добавила Светлана Ильюшина. — Достичь таких результатов удалось в том числе за счет использования механизма аренды рабочих мест на другом предприятии с выплатой зарплаты инвалиду. 6 государственных учреждений заключили соглашения с работодателями, перевыполняющими квоту.

В рамках нацпроекта «Кадры» действуют меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов.

Во-первых, частичная компенсация из федерального бюджета затрат на выплату заработной платы работникам отдельных категорий, в том числе инвалидам. Предусмотрено возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых работников — выплаты суммарно составляют 3 МРОТ с учетом суммы страховых взносов.

Во-вторых, финансирование из федерального бюджета создания или переоборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II группы и участников СВО. По оперативным данным 40% от числа трудоустроенных бойцов вернулись на свои рабочие места, при этом 12% ребят имеют инвалидность.

Данная мера поддержки в виде субсидии в размере 200 тыс. руб. не распространялась на переоборудование рабочих мест для участников СВО, вернувшихся на сохраненные рабочие места. По инициативе регионов 17 сентября текущего года в федеральное законодательство внесены соответствующие изменения.

Работодатели региона уже готовы провести необходимую работу. Перед ними встает вопрос: как должно быть оснащено рабочее место сотрудника, имеющего инвалидность и какое оборудование можно купить с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида? Для оказания методической помощи Центр занятости разъясняет специфику оборудования рабочих мест, привлекают ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Тульской области», Социальный фонд РФ, Фонд Защитники Отечества.

Наиболее востребованные квотируемые вакансии для трудоустройства инвалидов, заявленные работодателями нашего региона:

226 инженеров различной специализации с заработной платой до 210 тыс. руб. (ООО «Дон Транс Строй Сервис», ООО НПО «Промет», АО «КБП» и др.);

129 вакансий для соискателей, не имеющих квалификации, — дворники и грузчики с заработной платой до 55 тыс. руб. (АО «Галанит», ООО ТПК «Биофуд» и др.);

92 охранника с заработной платой до 55 тыс. руб. (ООО «Акула», ООО ЧОП «Барс» и др.);

17 бухгалтеров с заработной платой до 69 тыс. руб. (ООО «Лето — групп», ООО «Узловский молочный комбинат» и др.).

Также работодатели региона заявили потребность в специалистах по закупкам (до 104,4 тыс. рус.), птицеводах (до 90,0 тыс. руб.), водителях погрузчика (до 83,0 тыс. руб.).

Ознакомиться с вакансиями можно на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», установив фильтр «Тип рабочего места» — «Квотируемое».

Содействие в поиске подходящей работы граждане, имеющие инвалидность, могут получить в Кадровых центрах, позвонив по телефону горячей линии 8 800 350-67-71.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил:

Дмитрий Миляев — Места в рейтинге — это не главное, это цифровое отражение усилий, которые мы предприняли. Наша ключевая задача в том, чтобы создать условия для инвалидов для реализации их права на труд. Если люди имеют возможность работать, несмотря на проблемы со здоровьем, мы должны сделать всё, чтобы люди этим правом смогли воспользоваться.

Губернатор подчеркнул социальную ответственность бизнеса в части поддержки участников СВО, их семей, семей с детьми, многодетных семей. И выразил надежду, что такое же ответственное отношение будет и по направлению создания условий для работы инвалидов.