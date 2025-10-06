  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Киреевске водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Киреевске водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ

В Киреевске водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ

Мужчина доставлен в отдел, ему предъявлено обвинение.

В Киреевске 31-летний местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 3 октября сотрудники ГАИ остановили автомобиль обвиняемого. Мужчина, не имеющий водительского удостоверения и страхового полиса, решил предложить сотрудникам взятку за то, чтобы ему не выписывали административный штраф.

Мужчина оставил в салоне служебной машины 20 000 рублей и был уверен, что «решит вопрос» таким образом. Однако инспектор ДПС отправился прямиком в следственные органы.

Взяткодатель задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:46 +1
Другие статьи по темам
Прочее
взяткаКиреевскСКуголовное дело
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
сегодня, в 07:00, 71 1073 3
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
Политика и экономика
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
сегодня, в 13:37, 38 2110 -5
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
сегодня, в 06:39, 30 2232 -4
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
Жизнь Тулы и области
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
сегодня, в 14:55, 23 2146 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор Дмитрий Миляев: «Наша задача – создать условия для инвалидов и реализации их права на труд»
Губернатор Дмитрий Миляев: «Наша задача – создать условия для инвалидов и реализации их права на труд»
Берег пруда в Харино «украсили» строительным мусором 
Берег пруда в Харино «украсили» строительным мусором 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.