В Киреевске водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ

Мужчина доставлен в отдел, ему предъявлено обвинение.

В Киреевске 31-летний местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 3 октября сотрудники ГАИ остановили автомобиль обвиняемого. Мужчина, не имеющий водительского удостоверения и страхового полиса, решил предложить сотрудникам взятку за то, чтобы ему не выписывали административный штраф.

Мужчина оставил в салоне служебной машины 20 000 рублей и был уверен, что «решит вопрос» таким образом. Однако инспектор ДПС отправился прямиком в следственные органы.

Взяткодатель задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.