В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

— Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — говорится в сообщении.

сегодня, в 00:55 0
Место
Тула
Прочее
БПЛА
