  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сотрудница завода Haval добилась отмены своего увольнения и отсудила у предприятия 2,2 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сотрудница завода Haval добилась отмены своего увольнения и отсудила у предприятия 2,2 млн рублей
Фото Артёма Жильцова

Сотрудница завода Haval добилась отмены своего увольнения и отсудила у предприятия 2,2 млн рублей

Именно такую сумму ответчик должен выплатить истцу в качестве зарплаты за 10 месяцев вынужденного прогула.

Узловский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело в отношении местной жительницы к ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг РУС». Установлено, что женщина работала на заводе заместителем руководителя отдела в структурном подразделении управления качества.

С мая прошлого года её перевели в отдел управления процессами качества, а в конце ноября предприятие расторгло с женщиной трудовой договор в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей без уважительных причин.

Согласно тексту приказа, сотрудница была уволена за неисполнение протокольных поручений по одному из совещаний, которые нужно было выполнить к определенным срокам и в определенном формате. Этого не произошло, что повлекло за собой затрату дополнительного рабочего времени, материалов и обернулось для автопроизводителя большими убытками.

Не согласившись с увольнением и доводами работодателя, женщина обратилась в суд. На заседании она сослалась на нарушения норм трудового права. Суд частично встал на сторону истца. Приказ об увольнении признан незаконным и отменен – завод должен восстановить бывшую работницу в должности и выплатить ей зарплату за 10 месяцев вынужденного прогула – 2,26 млн рублей. Также с ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг РУС» в доход районного бюджета взыскана госпошлина на 93 тысячи рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
суднезаконное увольнениетрудовое праворешение суда
Место
Тульская областьУзловая
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
Жизнь Тулы и области
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
сегодня, в 12:47, 74 2873 -7
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
сегодня, в 09:00, 61 1960 -3
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
Жизнь Тулы и области
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
сегодня, в 14:42, 40 1438 2
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
Жизнь Тулы и области
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
сегодня, в 20:50, 32 274 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители Тульской области предпочитают расплачиваться картами
Жители Тульской области предпочитают расплачиваться картами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.