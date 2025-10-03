Сотрудница завода Haval добилась отмены своего увольнения и отсудила у предприятия 2,2 млн рублей

Фото Артёма Жильцова

Узловский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело в отношении местной жительницы к ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг РУС». Установлено, что женщина работала на заводе заместителем руководителя отдела в структурном подразделении управления качества.

С мая прошлого года её перевели в отдел управления процессами качества, а в конце ноября предприятие расторгло с женщиной трудовой договор в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей без уважительных причин.

Согласно тексту приказа, сотрудница была уволена за неисполнение протокольных поручений по одному из совещаний, которые нужно было выполнить к определенным срокам и в определенном формате. Этого не произошло, что повлекло за собой затрату дополнительного рабочего времени, материалов и обернулось для автопроизводителя большими убытками.

Не согласившись с увольнением и доводами работодателя, женщина обратилась в суд. На заседании она сослалась на нарушения норм трудового права. Суд частично встал на сторону истца. Приказ об увольнении признан незаконным и отменен – завод должен восстановить бывшую работницу в должности и выплатить ей зарплату за 10 месяцев вынужденного прогула – 2,26 млн рублей. Также с ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг РУС» в доход районного бюджета взыскана госпошлина на 93 тысячи рублей.