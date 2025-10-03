Жители Тульской области предпочитают расплачиваться картами

Фото Алексея Пирязева

По состоянию на начало июля 2025 года в Тульской области выпущено 4,8 млн банковских карт. За полгода туляки совершили по ним почти 353 млн операций на общую сумму 666 млрд рублей.

На безналичные расчеты пришлось 342 млн операций на 509 млрд рублей. В эту категорию входят оплата товаров и услуг, переводы другим людям и обязательные платежи в пользу государства. С помощью карт туляки сняли наличные 10 млн раз на сумму 157 млрд рублей, отметили в тульском отделении Банка России.

Банк России провел исследование, в котором выяснил отношение людей к различным средствам платежа. 92% опрошенных имеют банковские карты. Респонденты отмечали, что предпочитают безналичные расчеты, потому что карты удобнее носить с собой, а покупки можно оплачивать онлайн. Кроме того, так проще контролировать расходы. Важную роль играет и кешбэк.

По данным опроса, безналичная оплата — бесспорный лидер в интернет-магазинах (94%), торговых центрах (78%) и супермаркетах (77%).