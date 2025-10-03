Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков

Фото Дмитрия Дзюбина

В субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, днём западной четверти, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью – от +1 до +6 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.