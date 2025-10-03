  1. Моя Слобода
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
Фото Дмитрия Дзюбина

Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков

Днём воздух прогреется до +17 градусов.

В субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, днём западной четверти, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью – от +1 до +6 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

1.jpg

Фотограф:
сегодня, в 09:00 +1
Погода в Туле 4 октября: ветрено и без осадков
