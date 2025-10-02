  1. Моя Слобода
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ

По уровню минимальной зарплаты среди субъектов ЦФО наш регион занимает второе место.

Тульская область планирует сохранить в следующем году лидирующие позиции в ЦФО по уровню средней зарплаты в коммерческом секторе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Подписано трехстороннее соглашение между региональным правительством, федерацией профсоюзов и союзом работодателей об установлении минимального размера заработной платы.

С 1 января 2026 года в Тульской области устанавливается новый размер минимальной заработной платы:

  • для работников бюджетного сектора — 27 093 рубля,
  • для работников внебюджетного сектора экономики — 30 095 рублей.

Фотограф:
сегодня, в 09:00 −1
