В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ

Тульская область планирует сохранить в следующем году лидирующие позиции в ЦФО по уровню средней зарплаты в коммерческом секторе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Подписано трехстороннее соглашение между региональным правительством, федерацией профсоюзов и союзом работодателей об установлении минимального размера заработной платы.
С 1 января 2026 года в Тульской области устанавливается новый размер минимальной заработной платы:
- для работников бюджетного сектора — 27 093 рубля,
- для работников внебюджетного сектора экономики — 30 095 рублей.