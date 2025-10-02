  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый магазин - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый магазин
Фото Артёма Жильцова

В Узловой суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый магазин

В работе торговой точки были выявлены многочисленные нарушения.

В Узловой суд рассмотрел административное дело в отношении ИП Тулениновой А. В., которая допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений и зданий.

В конце сентября в продуктовом магазине «Авокадо» на ул. Первомайской прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты выявили целый букет нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В магазине нет раковины для мытья торгового инвентаря, колбаса, рыба и молочная продукция продаются «на развес» в антисанитарных условиях, дезинфицирующие средства отсутствуют, а уборочный инвентарь свален в кучу в туалете.

В судебном заседании владелица магазина свою вину признала и заявила, что занимается устранением всех нарушений. Суд назначил женщине наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «Авокадо» на 30 суток.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
антисанитариянарушение санитарных нормадминистративное правонарушениезакрыли магазинсуд
Место
Тульская областьУзловая
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
сегодня, в 07:00, 75 664 1
Где в Туле не будет света 3 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 3 октября
вчера, в 22:00, 31 1222 0
Во все многоквартирные дома Тульской области подаётся тепло
Жизнь Тулы и области
Во все многоквартирные дома Тульской области подаётся тепло
вчера, в 21:21, 38 1439 -11
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
вчера, в 08:00, 42 1483 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
Погода в Туле 3 октября: небольшой дождь и умеренный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.