В Узловой суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый магазин

Фото Артёма Жильцова

В работе торговой точки были выявлены многочисленные нарушения.

В Узловой суд рассмотрел административное дело в отношении ИП Тулениновой А. В., которая допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений и зданий.

В конце сентября в продуктовом магазине «Авокадо» на ул. Первомайской прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты выявили целый букет нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В магазине нет раковины для мытья торгового инвентаря, колбаса, рыба и молочная продукция продаются «на развес» в антисанитарных условиях, дезинфицирующие средства отсутствуют, а уборочный инвентарь свален в кучу в туалете.

В судебном заседании владелица магазина свою вину признала и заявила, что занимается устранением всех нарушений. Суд назначил женщине наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «Авокадо» на 30 суток.