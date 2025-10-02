  1. Моя Слобода
Тульская область планирует создать туристический маршрут с Уралом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область планирует создать туристический маршрут с Уралом

Таким образом, свое развитие получит тема развития металлургии – от промысла до производства, проекты промышленного и экологического туризма.

2-3 октября в Екатеринбурге проходит международная туристическая выставка EXPOTRAVEL-2025. Туристический и культурный потенциал региона на экспозиционной площадке презентуют сотрудники Агентства развития туризма Тульской области, Тульского государственного музея оружия, музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле», музея-заповедника В. Д. Поленова, Тульского музейного объединения. 

На стенде региона рассказывают о туристических маршрутах и актуальных предложениях для гостей. Среди них — программы, направленные на увеличение объемов внутреннего турпотока как одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/51/ea/dc91-034f-4112-a542-e73dac35786c/ac7b75cc-d6ea-45c8-8a90-86c168a7b835.jpg

В рамках дискуссии туляки поделились опытом развития промышленного туризма в регионе. В частности, речь шла о роли Демидовых в становлении металлургического и оружейного производства в стране. На встрече подчеркивалась преемственность организации деятельности оборонно-промышленных предприятий и роль императора Петра I в раскрытии потенциала Тулы и Урала.

Екатеринбург и Тула также связаны тематикой национального туристического «Императорского маршрута». 

hbeuwj74khbdvmvqt1izgjj7n3xhe2lv.jpeg

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что в регионе рассматривается возможность разработки тульской составляющей «Демидовского маршрута», действующего на Урале. Таким образом, свое развитие получит тема развития металлургии — от промысла до производства, проекты промышленного и экологического туризма.

— По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева особое внимание уделяется разработке уникальных туристических предложений. Учитывая историческую связь, опыт сотрудничества при создании национальных туристических маршрутов, Тульская область инициирует формирование нового межрегионального турпродукта. Он, в свою очередь, обеспечит укрепление духовно-нравственных и патриотических ценностей в обществе, — подчеркнула Елена Мартынова.

вчера, в 18:00 −1
