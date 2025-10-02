Тульская гимнастка Ирина Комнова вошла в десятку лучших спортсменок на чемпионате России

Фото: https://vk.com/tulfsg. Ирина Комнова на фото крайняя справа.

Она выступила по программе мастеров спорта.

С 30 сентября по 4 октября в Сочи на федеральной территории «Сириус» проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. Наш регион представляют Алена Глотова, Ирина Комнова, Валерия Беккер, София Задонская, Виктория Алифанова, София Заболотина.

Чемпионат традиционно собирает сильнейших гимнастов и гимнасток страны. По итогам соревнований главный тренерский штаб определит кандидатов для участия в предстоящем чемпионате мира. Для спортсменов это возможность продемонстрировать свой максимальный потенциал.

Как сообщает Тульская региональная федерация спортивной гимнастики, Ирина Комнова по программе мастеров спорта в личном многоборье вошла в десятку лучших спортсменок России.