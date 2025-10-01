  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную

На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Юрий прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Рязанской в Туле. На записи видно, как два водителя нарушили правила дорожного движения, повернув через двойную сплошную линию разметки.

Отметим, что на этом перекрестке достаточно часто происходят аварии.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
Дежурная часть
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
вчера, в 20:00, 1 574 1
На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя
Дежурная часть
На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя
30 сентября, в 20:14, 13 2408 1
На Одоевском шоссе невнимательный водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На Одоевском шоссе невнимательный водитель едва не устроил ДТП
30 сентября, в 17:45, 5 1501 -1
В Туле слишком самоуверенный таксист устроил ДТП
Дежурная часть
В Туле слишком самоуверенный таксист устроил ДТП
29 сентября, в 20:15, 15 2744 1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 17:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 629 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1066 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 636 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1569 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают на выставку картин тату-мастеров и на музыкальные квартирники
Туляков приглашают на выставку картин тату-мастеров и на музыкальные квартирники
В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия
В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.