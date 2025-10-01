Туляков приглашают на выставку картин тату-мастеров и на музыкальные квартирники

Фото Дмитрия Дзюбина.

Галерея «Контр-аст» в Туле продлевает свою работу. Первая выставка картин и художественных работ тульских мастеров татуировки обновилась и расширилась. Сейчас в ней представлено 15 художников.

В обновленной экспозиции представлены работы в кардинально разных стилях: от академической живописи до сюрреализма, от абстракции до поп-арта. Особое место занимают картины художницы Алисы Кравцовой, выполненные в инверсии, увидеть их только с помощью современных гаджетов.

Каждую пятницу и субботу в галерее проходят музыкальные квартирники и творческие вечера.

Расписание ближайших:

3 октября — осенний концерт студии игры на гитаре «Звездный аккорд»,

4 октября — «Осенний Шер», акустический концерт легендарного тульского музыканта, поэта и художника Сергея Шера,

10 октября — проект «Легенда тульских переходов»,

11 октября — группа «7ПАТРОН»,

13 октября — творческий вечер артиста Александра Багно. «О театре и интеллектуальном сюрреализме».

Режим работы выставки:

вторник, среда, четверг — с 15.00 до 19.30,

пятница, суббота: с 15.00 до 21.00,

воскресенье: 14.00 — 18.00

Квартирники проходят по пятницам и субботам с 19.00 до 21.00. Вход свободный.

Адрес: Тула, улица Фридриха Энгельса, 1, 1-й этаж. Деловое пространство «Союз». 12+

