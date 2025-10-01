  1. Моя Слобода
Любая мелочь важна: тулякам обменяют монетки на банкноты
Фото ru.freepik.com.

До 4 октября можно собрать скопившуюся мелочь, принести ее в банк и обменять на бумажные деньги.

Заметили, как часто в карманах или дома на полках оседают монеты, особенно мелкого номинала? Кто-то складывает их в копилку. В итоге монеты лежат без дела. А монеты — важная составляющая ежедневных расчетов, как и бумажные купюры, и необходимы многим организациям для точных расчетов. В монете всегда нуждаются аптеки, торговые точки, ими можно расплатиться в вендинговых аппаратах.

Акция проходит по всей стране с 22 сентября по 4 октября, уточнили в тульском отделении Банка России.

Главное требование к монете — быть выпущенной после 1997 года. Кроме того, желательно рассортировать металлические деньги по номиналу.

Подробная информация об условиях и адресах участников размещена на сайте монетнаянеделя.рф.

вчера, в 13:33 +1
