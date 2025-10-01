  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. У тульского «Арсенала» появился новый стратегический партнер - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
У тульского «Арсенала» появился новый стратегический партнер

У тульского «Арсенала» появился новый стратегический партнер

Бренд Рексона MEN становится официальным партнером клуба.

Компания «Арнест ЮниРусь» и профессиональный футбольный клуб «Арсенал» объявили о заключении партнерского соглашения, которое будет направлено на поддержку футбола в Тульском регионе, развитие молодежного спорта и реализацию совместных социальных инициатив.

В рамках сотрудничества бренд Рексона MEN становится официальным партнером клуба. Общие проекты будут включать поддержку не только основной команды, но и молодежных составов, а также академии «Арсенал», где тренируется более 300 юных футболистов. Ключевыми аспектами партнерства станут развитие спорта в регионе и организация социально значимых мероприятий.

Болельщики увидят логотип Рексона MEN на игровой форме основной и молодежной команд, на LED-панелях и баннерах стадиона. Кроме того, запланированы масштабные активации для болельщиков на матчах, включая организацию брендированных фотозон, конкурсы в социальных сетях с призами и эксклюзивными возможностями посетить производство, совместные мастер-классы с игроками клуба для детей и взрослых.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» с минимальным счётом проиграл «Нефтехимику»
Спорт
Тульский «Арсенал» с минимальным счётом проиграл «Нефтехимику»
29 сентября, в 21:30, 18 2000 1
«Нефтехимик» — «Арсенал»: история противостояний
Спорт
«Нефтехимик» — «Арсенал»: история противостояний
29 сентября, в 10:01, 2 1477 1
«Арсенал» со счетом 3:0 обыграл «Волну» в Кубке России
Спорт
«Арсенал» со счетом 3:0 обыграл «Волну» в Кубке России
25 сентября, в 21:57, 6 2615 2
«Арсенал» сегодня сыграет против «Волны»
Спорт
«Арсенал» сегодня сыграет против «Волны»
25 сентября, в 11:12, 8 2285 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 13:54 0
Другие статьи по темам
Прочее
АрсеналфутболпартнерТуласпортсотрудничество
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 629 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1067 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 637 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1570 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хулиган напал на продавщицу в Узловой: суд огласил приговор
Хулиган напал на продавщицу в Узловой: суд огласил приговор
Любая мелочь важна: тулякам обменяют монетки на банкноты
Любая мелочь важна: тулякам обменяют монетки на банкноты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.