У тульского «Арсенала» появился новый стратегический партнер

Компания «Арнест ЮниРусь» и профессиональный футбольный клуб «Арсенал» объявили о заключении партнерского соглашения, которое будет направлено на поддержку футбола в Тульском регионе, развитие молодежного спорта и реализацию совместных социальных инициатив.

В рамках сотрудничества бренд Рексона MEN становится официальным партнером клуба. Общие проекты будут включать поддержку не только основной команды, но и молодежных составов, а также академии «Арсенал», где тренируется более 300 юных футболистов. Ключевыми аспектами партнерства станут развитие спорта в регионе и организация социально значимых мероприятий.

Болельщики увидят логотип Рексона MEN на игровой форме основной и молодежной команд, на LED-панелях и баннерах стадиона. Кроме того, запланированы масштабные активации для болельщиков на матчах, включая организацию брендированных фотозон, конкурсы в социальных сетях с призами и эксклюзивными возможностями посетить производство, совместные мастер-классы с игроками клуба для детей и взрослых.