На чай с тараканами – по канату из простыней: истории о жизни в студенческих общагах

Собрали рассказы настоящих и бывших студентов.

Статья на Myslo про тульские студенческие общежития вызвала у наших читателей волну воспоминаний о том, как прошла их молодость. Все истории туляки рассказали нам анонимно.

Что стало со всеми нами, кто выживал в голоде и холоде, в кишащей тараканами комнате (когда в голове их было еще больше), отстоявшими сотни очередей в душевые? Мы уверены: всё плохое давно позабыто, и вы бы многое отдали, чтобы прожить денечек в замызганной комнатке студенческой общаги!

Сегодня у вас будет возможность снова стать студентом и погрузиться в воспоминания. Читайте подборку историй от туляков, которые жили в разных общежитиях нашего города. Осторожно, некоторые из них — буквально не для слабонервных.

Поехали!

Боевик для охраны

«Педовское» общежитие № 2 на ул. Мира, 33.
Спойлер: по итогу сумасшедшего приключения ни один студент не пострадал.

— На первом курсе я познакомился со старшекурсником из моего родного города. Мы решили собраться вечером, чтобы выпить пива. Новый знакомый жил в другой общаге. Парень был уже «на опыте» и смог пробраться к нам в комнату. Однако охрана спалила чужака при обходе и выставила за дверь. Но расходиться нам категорически не хотелось, и мы пошли на авантюру — решили забраться в общагу к товарищу через окно.

Разыграли настоящий спектакль! Моя подруга притворилась девушкой этого парня — слезно умоляла комендантов впустить ее: мол, негде переночевать. Я в этот момент карабкался в окно комнаты товарища по самодельному канату, связанному из простыней!

Зима. Решетки и подоконники скользкие — я никак не мог забраться. Один из охранников вышел на перекур и увидел, как я вишу на подоконнике второго этажа.

На его свист прибежали остальные. Тогда через пост проскочила моя подруга. Начался крик, шум, гам, но пацаны не растерялись и затащили меня за куртку в комнату! Так нам всем удалось скрыться в чужой общаге.

К слову, вечер был отличный: мы душевно посидели, пели песни под гитару и остались ночевать прямо в этой комнате. На утро с невозмутимым видом прошли мимо вахты — никто нам даже слова не сказал.

По пожарной лестнице безопаснее

Девушки из общежития на ул. Мира регулярно впускали парней более безопасным путем:

— Мы частенько пускали ребят по пожарной лестнице на четвертый этаж, точно так же они и уходили. Лестница была старой, шла снаружи фасада и заканчивалась в двух метрах от земли.

Часто парни выходили по лестнице не совсем трезвыми, что было чревато травмами и переломами.

команата.jpg
Так выглядела одна из комнат в общежитии.

Тараканьи бега

С чем у вас ассоциируется студенческая общага? Конечно же, с тараканами! Предупреждаем: особенно впечатлительным людям историю ниже лучше пропустить.

— Большинство историй из общажных будней связаны с тем, что в сковородку или кастрюлю падали тараканы с потолка во время готовки. Но по сравнению с тем, что пережили мы, это мелочи. Уточню: специально мы их не разводили, регулярно делали уборку в комнате и выносили мусор.

Несколько раз я просыпался потому, что насекомые по мне ползали! А когда я сидел в туалете, большие рыжие тараканы окружали меня со всех сторон. Несколько раз я заваривал чай с тараканами... Обнаруживалось это, к сожалению, только когда допивал.

Несколько раз тараканы заползали к нам прямо в стакан с колой, из-за того, что напиток черный, таракана обнаруживали не сразу. Потом мы даже начали спать с включенным светом и пили только строго из бутылок, которые только что открыли. Со временем, конечно, к такому соседству привыкаешь и даже перестаешь обращать на них внимание.

 

комната.jpgКухня в общежитии.

Вечеринка, вышедшая из-под контроля

Студент решил отпраздновать Хэллоуин с соседями. Ребята украсили комнату, накрыли стол, но скоро новость о празднике разлетелась по всей общаге. Спустя несколько минут у парней в комнате, где жили три человека, тусило около 30 студентов.

— Многие даже пришли в костюмах, но веселились мы недолго — через 40 минут нагрянула охрана. Хорошо, что ребята из общаги напротив стали бить тревогу и сообщили, что увидели машину БАРСов из окна. Так все успели разойтись. К слову, это была единственная тусовка на моей памяти такого масштаба. Потом мы собирались уже в другой комнате и более узким кругом.

Сосед-качок

Нынешний учитель истории поделился добрейшими воспоминаниями из общежития на ул. Мира.

— В 2017 году ко мне подселили первокурсников, из «старичков» в этой комнате оставался только я. Ребята приехали в августе, а я вернулся только в начале сентября. Под моей кроватью лежала штанга и гантели, которые, конечно же, ребята не могли не заметить.

Подружились мы быстро, и ребята признались, что, войдя в комнату, очень боялись увидеть на моем месте огромного качка, который будет их воспитывать и устраивать дедовщину. Какова была их радость, когда они увидели меня — худого, невысокого и далекого от образа эксплуататора. Думаю, в этот момент им стало очень спокойно!

Часто, вспоминая эту историю, я думаю о том, как внешние признаки могут ошибочно характеризовать человека.

 

общага вдовин.jpeg

Голодные игры

Девушка рассказала о том, как у них пропадала еда:

— Однажды мы приготовили какую-то совсем обычную еду. Пока это что-то обжаривалось, мы ушли в комнату на пару минут. Когда вернулись — нашей еды уже не было! Кто-то умудрился за пару минут утащить огненную сковородку так, что никто не заметил! До сих пор не знаем, вкусно ли ему было.

Потолок упал на голову

Одна из историй тулячки связана с «педовской» общагой № 3. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, но комфортно там было не всегда.

— Однажды после нескольких бессонных ночей я настолько крепко спала, что не услышала, как в комнате отвалился кусок потолка вместе с висевшей на нем тяжеленной лампой! Когда соседке все же удалось меня разбудить, я была очень рада, что никто из нас не пострадал.

Еще в этой общаге жили клопы в матрасах, которых весной становилось больше:

— На утро мы просыпались покусанными и все чесались! Когда в голове возникали мысли, что полчища насекомых ползают по тебе, пока ты спишь, становилось мерзко! До сих пор вспоминаю, как случайно увидела клопа, сидящего на моей кофте, когда я сушила волосы феном, — до тошноты…

Общежитие в колледже искусств

Выпускница Тульского колледжа искусств рассказала, что в их общежитии шумно было только от музыки и репетиций:

— Вообще, у нас была прекрасная общага: чисто, уютно и тепло. Общежитие колледжа культуры — особенная атмосфера: частые незапланированные квартирники, мини-концерты и репетиции спектаклей. С нами еще и художники тусили! Во всем этом творческом беспорядке всегда рождались самые лучшие идеи.

photo_2025-09-27_20-49-31.jpg

Несмотря на то, что жизнь в общежитии была связана со множеством бытовых неудобств, она была яркой, неповторимой и насыщенной событиями. Для всех наших героев без исключения жизнь в общаге — лучшее время!

Автор:
30 сентября, в 17:25 +7
