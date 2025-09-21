Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле

Фото предоставлены пресс-службой Управления МВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции дежурили как непосредственно на Красном холме, где проходили основные торжества, так и на прилегающей территории, а также в местах проведения мероприятий и фестивалей, организованных по случаю годовщины Куликовской битвы.

Работу полицейских проверил начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор полиции Андрей Даценко. Он отметил высокий уровень подготовки стражей правопорядка к выполнению поставленных задач.

Благодаря принятым полицией мерам, нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено.