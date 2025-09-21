  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле
Фото предоставлены пресс-службой Управления МВД России по Тульской области.

Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле

Общественный порядок и безопасность обеспечивали более 80 сотрудников полиции.

Сотрудники полиции дежурили как непосредственно на Красном холме, где проходили основные торжества, так и на прилегающей территории, а также в местах проведения мероприятий и фестивалей, организованных по случаю годовщины Куликовской битвы.

Работу полицейских проверил начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор полиции Андрей Даценко. Он отметил высокий уровень подготовки стражей правопорядка к выполнению поставленных задач.

Благодаря принятым полицией мерам, нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
Обеспечение порядка
Люди
Андрей Даценко
Место
Куликово поле
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо
В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо
Сычев, Глызин, Колыванов: команда звезд сыграла в футбол против тульских чиновников
Сычев, Глызин, Колыванов: команда звезд сыграла в футбол против тульских чиновников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.