«Кормить людей – это благородная профессия»: Дмитрий Миляев открыл в регионе первый окружной сельскохозяйственный молодежный форум «АГРОПРОдвижение»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 сентября в парк-отеле «Шахтер» открылся окружной молодёжный образовательный форум «АГРОПРОдвижение». На форум приехали 800 молодых аграриев из более 40 регионов России.







Это важное событие для молодых людей, которые выбрали развивать сельское хозяйство в нашей стране. На «АГРОПРОдвижении» ребята смогут обменяться своим опытом, получить новые знания от экспертов и ученых, а также познакомиться с ведущими предприятиями агропромышленной отрасли и их продукцией.







Отметим, что форум создан по инициативе Дмитрия Миляева и за три года вырос из регионального события в масштабное окружное. Губернатор поприветствовал гостей и участников «АГРОПРОдвижения»:

— Кормить людей – это благородная профессия. Я очень рассчитываю на то, что программа форума - образовательная, деловая, культурная, спортивная - позволит вам подружиться, узнать новое о тульской земле и, самое главное, - убедиться в том, что каждый из вас правильно выбрал жизненный путь, свою профессию. Я от всей души желаю, чтобы вы остались верны своей профессии!

Сельское хозяйство - это драйвер экономики. Отрасль развивается очень интенсивно и сегодня является высокотехнологичной и современной. Любите свою страну и поддерживайте свою малую родину: приходите трудиться на сельхозпредприятия и делайте свои города, свои территории сильнее! За вами - будущее!

Глава региона встретился с участниками форума в формате открытого диалога.

Дмитрий Миляев отметил, что сфера сельского хозяйства ему особенно близка, так как он много лет посвятил работе в агропромышленных предприятиях. Напомним, что свою карьеру в правительстве Тульской области губернатор начал в 2011 году с поста заместителя министра сельского хозяйства Тульской области.

— Сегодня могу сказать, что сельское хозяйство — это одна из технологичных отраслей. Если сегодня приехать на наши сельхозпредприятия, то мы с вами увидим современную технику, современные животноводческие фермы. Поэтому задача этого форума не только чему-то вас научить, но и убедить вас в верности той профессии, которую вы для себя выбрали. Мы постарались сделать все, чтобы программа была интересна для вас.

Ребята задали свои вопросы губернатору. Желающих получить ответ было много. Спрашивали про практику и наставничество, про перспективы карьерного роста в агропромышленной сфере, меры поддержки для молодых специалистов и проекты для развития сельского хозяйства. Общение было непринужденным, «без галстуков», губернатор шутил и рассказывал свои личные истории из жизни.





Отметим, что в регионе активно развивают инфраструктуру для молодежи. Так, в Тульской области функционируют 22 молодёжных центра, обеспечивающих условия для личностного роста и профессионального становления молодых жителей. К 2030 году молодёжный центр появится в каждом муниципальном образовании региона.

Губернатор посетил площадки, на которых тульские предприятия продемонстрировали свою продукцию.







Участников форума ждет интенсивная программа, которая закончится 25 сентября.



Форум «АГРОПРОдвижение» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежь.