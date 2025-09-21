В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Гостей и участников соревнований приветствовал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

— Развитие спорта — неизменный приоритет в работе губернатора Дмитрия Миляева, и мы с гордостью принимаем на тульской земле гостей и участников межрегионального турнира по дзюдо, посвященного Дню города-героя Тулы! Искренне рады видеть юных спортсменов из разных регионов нашей страны!

Дзюдо — один из самых популярных и динамично развивающихся видов спорта в Тульской области, и я уверен, что наша современная спортивная инфраструктура, в том числе многофункциональная «Тула-Арена», создаст все условия для комфортного и успешного проведения соревнований. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких побед, незабываемых впечатлений и, конечно же, новых спортивных достижений!

Медали турнира оспаривают порядка 150 спортсменов из Тульской, Рязанской, Московской, Калужской областей, а также представители Республики Чувашия. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

В рамках мероприятия состоялось вручение грантов за спортивные достижения лучшим спортсменам до 18 лет, зарегистрированным в федерациях единоборств по олимпийским видам спорта Тульской области.

В Тульской области активно популяризируется и развивается детско-юношеское дзюдо.

Тульская федерация одна из первых поддержала и вступила в пилотный проект «Дошкольное дзюдо», проводимый под эгидой Федерации дзюдо России, с 2022 года работает программа «Мой первый пояс» среди учеников начальной школы, успешно развивается проект «Семейное дзюдо», открываются специализированные залы, ведется работа над повышением уровня профессиональной подготовки тренерского состава, регулярно проводятся мастер-классы и судейские семинары.