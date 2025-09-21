  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит межрегиональный турнир по дзюдо

Он стартовал 20 сентября в МСЦ «Тула-Арена».

Гостей и участников соревнований приветствовал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

дз1.jpg

— Развитие спорта — неизменный приоритет в работе губернатора Дмитрия Миляева, и мы с гордостью принимаем на тульской земле гостей и участников межрегионального турнира по дзюдо, посвященного Дню города-героя Тулы! Искренне рады видеть юных спортсменов из разных регионов нашей страны!

Дзюдо — один из самых популярных и динамично развивающихся видов спорта в Тульской области, и я уверен, что наша современная спортивная инфраструктура, в том числе многофункциональная «Тула-Арена», создаст все условия для комфортного и успешного проведения соревнований. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких побед, незабываемых впечатлений и, конечно же, новых спортивных достижений! 

дз.jpg

Медали турнира оспаривают порядка 150 спортсменов из Тульской, Рязанской, Московской, Калужской областей, а также представители Республики Чувашия. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

дз2.jpg

В рамках мероприятия состоялось вручение грантов за спортивные достижения лучшим спортсменам до 18 лет, зарегистрированным в федерациях единоборств по олимпийским видам спорта Тульской области.

В Тульской области активно популяризируется и развивается детско-юношеское дзюдо.

дз4.jpg

Тульская федерация одна из первых поддержала и вступила в пилотный проект «Дошкольное дзюдо», проводимый под эгидой Федерации дзюдо России, с 2022 года работает программа «Мой первый пояс» среди учеников начальной школы, успешно развивается проект «Семейное дзюдо», открываются специализированные залы, ведется работа над повышением уровня профессиональной подготовки тренерского состава, регулярно проводятся мастер-классы и судейские семинары.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
соревнованиядзюдомедали
Люди
Алексей Давлетшин
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле
Полиция обеспечила общественный порядок при проведении массовых мероприятий на Куликовом поле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.