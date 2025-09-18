Убийца из Новомосковска прямо в камере получил штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Уроженец Новомосковска получил административный штраф за дискредитацию ВС РФ. Как сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремиzм», 45-летний Алексей Т. ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за размещение нацистской символики в соцсетях.

После привлечения к ответственности мужчина не только не признал вину, но и затаил в себе обиду на всех силовиков, открыто стал дискредитировать проведение СВО и ее участников.

Силовикам даже не пришлось думать, где скрывается Алексей — он ожидает суда по обвинению в убийстве. Административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ был составлен прямо в камере СИЗО. Суд назначил фигуранту штраф в размере 40 тысяч рублей.