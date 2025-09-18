  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Убийца из Новомосковска прямо в камере получил штраф за дискредитацию ВС РФ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Убийца из Новомосковска прямо в камере получил штраф за дискредитацию ВС РФ
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Убийца из Новомосковска прямо в камере получил штраф за дискредитацию ВС РФ

Алексею Т., помимо отбытия уголовного наказания, придётся пополнить госказну на 40 тысяч рублей.

Уроженец Новомосковска получил административный штраф за дискредитацию ВС РФ. Как сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремиzм», 45-летний Алексей Т. ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за размещение нацистской символики в соцсетях.

После привлечения к ответственности мужчина не только не признал вину, но и затаил в себе обиду на всех силовиков, открыто стал дискредитировать проведение СВО и ее участников.

Силовикам даже не пришлось думать, где скрывается Алексей — он ожидает суда по обвинению в убийстве. Административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ был составлен прямо в камере СИЗО. Суд назначил фигуранту штраф в размере 40 тысяч рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеэкстремизмдискредитация ВС РФ
Место
Тульская областьНовомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле наградили работников социальной сферы и здравоохранения
В Туле наградили работников социальной сферы и здравоохранения
При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина
При пожаре в Октябрьском поселке погибла женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.