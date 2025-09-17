Тульская область представила интерактивный стенд на выставке «Регион-2030» в Москве

Фото Алексея Пирязева.

Наш регион расскажет о планах развития до 2030 года.

В Москве стартовал второй день выставки «Регион-2030», в которой принимает участие делегация Тульской области. Выставка проходит в Национальном центре «Россия».

Тульская область представляет свои достижения и планы развития на ближайшие 5 лет.

Стенд Тульской области разработан в концепции «Прошлое. Настоящее. Будущее»: от пряников и филимоновской игрушки до современных технологий и туризма.

В исторической зоне воссоздали атмосферу старинной тульской усадьбы, в современной — туристические объекты, а про будущее говорят ключевые проекты, которые будут реализованы к 2030 году.

Сегодня, 17 сентября, самый насыщенный мероприятиями день. Ключевым событием станет Открытый диалог с главой региона.