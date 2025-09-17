  1. Моя Слобода
В Туле фермер вырастил армию неопознанных гусей и собирался продавать их мясо без проверок
Фото Алексея Пирязева.

Животные не стояли на учете в ветеринарной службе.

В августе сотрудники управления Россельхознадзора по Тульской области на основании письма из администрации Тулы проверили, как фермер содержит животных в своем личном хозяйстве.

На прилегающей территории специалисты нашли овчарку и свиней. На учет фермер поставил 80 голов уток, 30 голов гусей и 50 голов кур, фактически же в хозяйстве численность гусей составляла более 100 голов.

Таким образом, птицы не учтены и не подвергнуты ветеринарным профилактическим мероприятиям, что способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

Кроме того, с подворья вытекают канализационные стоки, заливая дорогу, по которой в том числе ходят пешеходы.

По данным единой информационной системы учета сельскохозяйственных животных «Хорриот», животные не стоят на учете в ветеринарной службе и не имеют идентификационной маркировки, в результате чего нарушена прослеживаемость всего поголовья в части предотвращения распространения заразных болезней животных.

«Со слов владельца ЛПХ, животные (птица) содержатся с целью реализации мяса в пищу людям, в то время как место убоя животных не установлено, регистрация поднадзорного объекта по убою сельхозживотных в ФГИС „Цербер“ отсутствует, оформление специалистом ветстанции ветеринарных сопроводительных документов на животных и продукцию убоя не осуществлялось», — отметили в Россельхознадзоре.

Фермер получил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Напомним, ранее в редакцию Myslo обратился житель пос. Угольный Александр. Он рассказал, что по адресу: ул. Садовая, д. 1, устроена большая гусиная ферма, поголовье которой насчитывает около 500 птиц. Основная претензия местных жителей – стойкий неприятный запах и спускаемые с участка нечистоты.

Фотограф:
сегодня, в 11:03
Место
Тула
Прочее
фермернарушенияантисанитариягусиРоссельхознадзор
 

