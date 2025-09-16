Банк России приглашает туляков на день открытых дверей

В субботу, 27 сентября, туляки и гости города смогут посетить день открытых дверей в региональном отделении Банка России. Посетители узнают интересные факты о главном банке страны, о жизни Тульской конторы Госбанка, увидят музейные экспонаты и побывают на мастер-классах.

Под руководством экспертов все желающие научатся определять подлинность современных российских банкнот, увидят, как пересчитывают бумажные деньги и монеты с помощью специальной техники, и примут участие в конкурсе счетоводов. А викторина «Победи мошенников» помогут защитить личные финансы от аферистов.

Для участия обязательна онлайн-регистрация по ссылке. Потребуется указать данные российского паспорта и адрес электронной почты, на которую поступит билет.

Мероприятие пройдет по адресу: Тула, ул. Советская, 88 Справки по телефонам: 32-52-32 и 32-52-33. При себе необходимо иметь паспорт.