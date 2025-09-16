  1. Моя Слобода
Погода в Туле 17 сентября: облачно, сухо и тепло
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

В среду в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 7-12 градусов тепла, днём — от +18 до +23. Атмосферное давление ниже нормы — 745-750 мм рт. ст.

сегодня, в 07:00 +4
