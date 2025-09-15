  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор помог тулякам вернуть 34 млн рублей
Фото из архива Myslo.

В суд специалисты отправили 158 дел о привлечении к ответственности.

За шесть месяцев 2025 года сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области провели 626 контрольных мероприятий, по результатам которых вынесено 1168 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 4,3 миллиона рублей.

Направленно на рассмотрение в суды 158 дел о привлечении к административной ответственности.

С начала года специалисты помогли через суд вернуть тулякам более 34,5 миллиона рублей, из которых компенсация морального вреда составила 1,27 миллиона рублей.

«Активно ведется профилактическая работа с контролируемыми лицами — проводятся профилактические визиты (798), проведено более 8 тысяч консультирований и информирований», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

сегодня, в 11:31 0
