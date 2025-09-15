Роспотребнадзор помог тулякам вернуть 34 млн рублей

Фото из архива Myslo.

За шесть месяцев 2025 года сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области провели 626 контрольных мероприятий, по результатам которых вынесено 1168 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 4,3 миллиона рублей.

Направленно на рассмотрение в суды 158 дел о привлечении к административной ответственности.

С начала года специалисты помогли через суд вернуть тулякам более 34,5 миллиона рублей, из которых компенсация морального вреда составила 1,27 миллиона рублей.

«Активно ведется профилактическая работа с контролируемыми лицами — проводятся профилактические визиты (798), проведено более 8 тысяч консультирований и информирований», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.