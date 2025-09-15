В Успенском соборе Тульского кремля завершается реставрация

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По словам главы региона, завершение реставрационных работ — важнейшее событие в историко-культурной и духовной жизни жителей Тульской области.

— Успенский собор — украшение Тульского кремля и всего региона. В этом году исполняется 260 лет с момента, когда после завершения строительства храма, в 1765 году, началась его роспись и оформление интерьера, — сказал Дмитрий Миляев.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий подчеркнул, что собор является яркой жемчужиной святынь региона.

Успенский собор Тульского кремля относится к категории выдающихся памятников русского зодчества 60-х годов XVIII века. Комплексная поэтапная реставрация собора проводилась с 1966 года. Второй этап реставрации осуществлялся с 2001 года по федеральной целевой программе «Культура России». Заключительный этап реставрации производился в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля за счет средств федерального бюджета.

Художественная роспись собора является единственно сохранившейся в таком объеме работой иконописной мастерской Афанасия Андреевича Шустова. Собор был расписан в два летних сезона 1765 и 1766 годов артелью ярославских мастеров под руководством Шустова в технике темперной клеевой живописи. Историко-культурная ценность этой живописи выходит за рамки региональной значимости и представляет высокую художественную значимость для русской художественной культуры в целом.

Успенский собор будет открыт для прихожан в следующем году.