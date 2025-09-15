  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Успенском соборе Тульского кремля завершается реставрация - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Успенском соборе Тульского кремля завершается реставрация
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Успенском соборе Тульского кремля завершается реставрация

15 сентября работы осмотрел губернатор Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, завершение реставрационных работ — важнейшее событие в историко-культурной и духовной жизни жителей Тульской области.

bjxfkbnu07ii1r2a80bimjm5o0ycgtaj.jpg

— Успенский собор — украшение Тульского кремля и всего региона. В этом году исполняется 260 лет с момента, когда после завершения строительства храма, в 1765 году, началась его роспись и оформление интерьера, — сказал Дмитрий Миляев.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий подчеркнул, что собор является яркой жемчужиной святынь региона.

Успенский собор Тульского кремля относится к категории выдающихся памятников русского зодчества 60-х годов XVIII века. Комплексная поэтапная реставрация собора проводилась с 1966 года. Второй этап реставрации осуществлялся с 2001 года по федеральной целевой программе «Культура России». Заключительный этап реставрации производился в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля за счет средств федерального бюджета.

ipw1xuadxqcyane2sspo2v6253cqf1jg.jpg

Художественная роспись собора является единственно сохранившейся в таком объеме работой иконописной мастерской Афанасия Андреевича Шустова. Собор был расписан в два летних сезона 1765 и 1766 годов артелью ярославских мастеров под руководством Шустова в технике темперной клеевой живописи. Историко-культурная ценность этой живописи выходит за рамки региональной значимости и представляет высокую художественную значимость для русской художественной культуры в целом.

Успенский собор будет открыт для прихожан в следующем году.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:48 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Успенский соборреставрация Успенского собора

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В День города в Туле полиция помогла найти 10 потерявшихся детей
В День города в Туле полиция помогла найти 10 потерявшихся детей
В Новомосковске установят огромную фигуру бобра
В Новомосковске установят огромную фигуру бобра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.