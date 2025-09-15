В Сочи из каньона реки спасли семью туляков с шестимесячным малышом: видео

Фото: https://t.me/spasenie_sochi

Туристы заблудились, прогуливаясь по водопадам в Мамедовом ущелье.

В Сочи помогли заблудившимся туристам из Тульской области. Происшествие случилось накануне вечером. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Семья с шестимесячным ребенком прогуливалась по водопадам в Мамедовом ущелье, заблудилась и ушла вверх по каньону реки Куапсе. Туристы сумели дозвониться по номеру 112 и вызвать сотрудников МЧС.

— Используя альпинистское снаряжение, спасатели МЧС России совместно с городской и краевой службами спасения эвакуировали семью из горнолесной местности и передали врачам скорой помощи. После осмотра семью отпустили в отель, — сообщили в ведомстве.