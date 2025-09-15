  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Сочи из каньона реки спасли семью туляков с шестимесячным малышом: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Сочи из каньона реки спасли семью туляков с шестимесячным малышом: видео
Фото: https://t.me/spasenie_sochi

В Сочи из каньона реки спасли семью туляков с шестимесячным малышом: видео

Туристы заблудились, прогуливаясь по водопадам в Мамедовом ущелье.

В Сочи помогли заблудившимся туристам из Тульской области. Происшествие случилось накануне вечером. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Семья с шестимесячным ребенком прогуливалась по водопадам в Мамедовом ущелье, заблудилась и ушла вверх по каньону реки Куапсе. Туристы сумели дозвониться по номеру 112 и вызвать сотрудников МЧС. 

photo_2025-09-15_09-54-59.jpg

— Используя альпинистское снаряжение, спасатели МЧС России совместно с городской и краевой службами спасения эвакуировали семью из горнолесной местности и передали врачам скорой помощи. После осмотра семью отпустили в отель, — сообщили в ведомстве.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:31 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаСочи
Прочее
заблудились туристы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле трамваи № 3, 7, 11, 15 изменят схему движения до 18 сентября
В Туле трамваи № 3, 7, 11, 15 изменят схему движения до 18 сентября
В День города в Туле полиция помогла найти 10 потерявшихся детей
В День города в Туле полиция помогла найти 10 потерявшихся детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.