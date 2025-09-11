  1. Моя Слобода
В Туле пройдет фестиваль культур и традиций «Национальный квартал»
Фото Дмитрия Дзюбина.

13 сентября в 12.00 в Туле в арт-резиденции «ДКЖ» откроется фестиваль культур и традиций «Национальный квартал». Более 10 национальных организаций и объединений Тульской области вместе с иностранными студентами из Международного клуба дружбы познакомят гостей фестиваля со своей культурой и раскроют секреты блюд национальной кухни.

Туляки и гости города смогут продегустировать блюда разных национальных кухонь, принять участие в мастер-классах, посетить интерактивные площадки с играми и увидеть выставку традиционных народных атрибутов. 

6649900a-a1f8-4d55-b326-b949e6532c2e_b.jpg

Одним из основных событий фестиваля станет гастрономическое путешествие. Традиционные блюда позволят гостям погрузиться в мир вкусов и ароматов. 

Кроме того, участники смогут изготовить шаббатные свечи из вощины своими руками, смастерить браслеты из трикотажной пряжи, а также создать «Шпрухи» на дощечках.

ee503246-90f9-4e69-b9bd-9310400777b2_b.jpg

Особое место на фестивале займёт площадка Международного клуба дружбы. Ее работа направлена на культурное взаимодействие между молодёжью иностранных государств и России. На площадке студенты Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого покажут выставку «Мир. Дружба. Тула» и проведут творческие мастер-классы.

0+

сегодня, в 16:07 0
