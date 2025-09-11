  1. Моя Слобода
На Пролетарской набережной установят лавочки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Пролетарской набережной установят лавочки

Там появится новая прогулочная зона.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание по вопросам благоустройства Пролетарской набережной. По его поручению в нормативное состояние привели асфальтовую дорожку вдоль Упы, выполнили необходимые работы на территории прогулочных зон. Отремонтировали пешеходные дорожки из бетона — вдоль них сити-менеджер поручил обустроить ограждение, установить лавочки и урны. 

— Таким образом, на набережной получится протяженная прогулочная зона, где туляки смогут с комфортом проводить время, — отметил Илья Беспалов.

Дальнейшим этапом будет ремонт моста через Тулицу. Здесь необходимо реконструировать металлоконструкции и поменять брус. 

Следующее выездное совещание по вопросам благоустройства Пролетарской набережной глава городской администрации планирует провести в октябре. 

Люди
Илья Беспалов
Место
ТулаПролетарская набережная
 

