На Пролетарской набережной установят лавочки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание по вопросам благоустройства Пролетарской набережной. По его поручению в нормативное состояние привели асфальтовую дорожку вдоль Упы, выполнили необходимые работы на территории прогулочных зон. Отремонтировали пешеходные дорожки из бетона — вдоль них сити-менеджер поручил обустроить ограждение, установить лавочки и урны.

— Таким образом, на набережной получится протяженная прогулочная зона, где туляки смогут с комфортом проводить время, — отметил Илья Беспалов.

Дальнейшим этапом будет ремонт моста через Тулицу. Здесь необходимо реконструировать металлоконструкции и поменять брус.

Следующее выездное совещание по вопросам благоустройства Пролетарской набережной глава городской администрации планирует провести в октябре.