На проспекте Ленина возле автовокзала столкнулись трамвай и автобус

Фото Алексея Пирязева.

Днем 11 сентября в Туле на проспекте Ленина возле автовокзала трамвай столкнулся с автобусом. Об этом сообщает корреспондент Myslo.

Из-за ДТП на участке образовалась большая пробка. Движение троллейбусов и трамваев в данный момент остановлено.