На проспекте Ленина возле автовокзала столкнулись трамвай и автобус

Днем 11 сентября в Туле на проспекте Ленина возле автовокзала трамвай столкнулся с автобусом. Об этом сообщает корреспондент Myslo.
Из-за ДТП на участке образовалась большая пробка. Движение троллейбусов и трамваев в данный момент остановлено.
Из-за ДТП собралась большая пробка.
Днем 11 сентября в Туле на проспекте Ленина возле автовокзала трамвай столкнулся с автобусом. Об этом сообщает корреспондент Myslo.
Из-за ДТП на участке образовалась большая пробка. Движение троллейбусов и трамваев в данный момент остановлено.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен