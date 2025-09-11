  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На проспекте Ленина возле автовокзала столкнулись трамвай и автобус - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На проспекте Ленина возле автовокзала столкнулись трамвай и автобус
Фото Алексея Пирязева.

На проспекте Ленина возле автовокзала столкнулись трамвай и автобус

Из-за ДТП собралась большая пробка.

Днем 11 сентября в Туле на проспекте Ленина возле автовокзала трамвай столкнулся с автобусом. Об этом сообщает корреспондент Myslo.

Из-за ДТП на участке образовалась большая пробка. Движение троллейбусов и трамваев в данный момент остановлено.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:21 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Пролетарской набережной установят лавочки
На Пролетарской набережной установят лавочки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.