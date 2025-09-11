  1. Моя Слобода
КВН начинается с детей: в Бунырёво прогремел XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые
Фото Алексея Пирязева.

КВН начинается с детей: в Бунырёво прогремел XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые

Событие объединило 1000 детей из 60 регионов России.

XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые впервые прошел в Тульской области. Площадкой проведения стал парк-отель «Шахтёр» в Алексинском районе.

В фестивале приняли участие 145 команд из 60 регионов России — от Калининграда до Камчатки, а также из Республики Беларусь. Событие будет зафиксировано в Книге рекордов России.

Заключительной точкой масштабного события стал гала-концерт, на котором определили победителей. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев стал одним из членов жюри, он оценивал выступления ребят. Всего за Гран-при сразилось 15 команд со всей страны, в финале были и наши земляки — команда из Плавска.

photo_2025-09-11_11-56-23 (2).jpg

Выступления ребят были наполнены не только актуальным, искромётным юмором, но и танцами, вокальными номерами, а также трогательными моментами. Ребята устроили настоящий «разнос»: танцевали лезгинку на голове, читали рэп, шутили над родителями и учителями, кричали и гремели так, что земля буквально дрожала под ногами!

photo_2025-09-11_11-48-48.jpg

После выступлений команд участников гала-концерта приветствовал глава региона Дмитрий Миляев.

миляев.jpg

— На этой площадке мы проводим большое количество мероприятий, и такого безумия я еще не видел. Вы все огромные молодцы вне зависимости от того, кто сегодня получил первое, второе и другое место, — проигравших здесь нет. Очень живой, а самое главное, умный и актуальный юмор. Вы большие молодцы! — обратился губернатор к финалистам.

Дмитрий Миляев поблагодарил Александра Маслякова за возможность проведения фестиваля КВН на тульской земле и пригласил провести следующий фестиваль также на нашей площадке.

Александр Масляков, в свою очередь, выразил надежду на плодотворное сотрудничество с командой из Тульского региона:

— С такими мощными партнерами нам легче делать наш большой фестиваль. Мы будем продолжать наше сотрудничество, будем стараться делать фестиваль лучше и лучше от года к году, — сказал Александр.

photo_2025-09-11_11-50-28.jpg

Выбрать победителей жюри оказалось непросто: выступления всех участников были яркими, запоминающимися и смешными. По результатам оценок жюри призовые места распределились так:

Гран-при гала-концерта — команда КВН «Перспективочка», Самарская область.

  • 1-е место — команда Pop it, Белгородская область,
  • 2-е место — команда «Эти», Тульская область,
  • 3-е место — команда «Сборная Забайкальского края».

photo_2025-09-11_11-52-52.jpg

Дмитрий Миляев поздравил победителей, вручил им кубки и специальные призы от губернатора.

photo_2025-09-11_12-00-29.jpg

На закрытии Всероссийского фестиваля КВН.Первые выступил любимец всех детей — певец Хабиб.

Напомним, XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые для детей и молодёжи от 6 до 18 лет организован правительством Тульской области, ТТО «АМИК» и Движением Первых и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

