Более 600 вакансий: в Туле пройдет крупная ярмарка трудоуйстройства

11 сентября в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка вакансий. 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Рынок труда региона предлагает рабочие места для бухгалтеров, судебных приставов, электромонтеров и представителей других специальностей.
Ярмарка трудоустройства пройдет со следующими работодателями:
- АО «Тулатеплосеть»;
- Кадровый центр «Работа России»;
- ООО «Агроторг»;
- ООО «Волоть»;
- АО «Тулагорводоканал»;
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- ГУ ТО «Семейный МФЦ „Мой семейный центр“»;
- Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“»;
- АО «Почта России»;
- Отделение социального фонда России по Тульской области;
- АО «Тандер»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- АО «Областной единый информационно-расчетный центр»;
- ООО «РП-Групп»;
- Филиал ОАО «РЖД»;
- ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;
- ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;
- Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области;
- ОАО «Тульская кондитерская фабрика „Ясная Поляна“»;
- АО «ТНС Энерго Тула».
Мероприятие состоится по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.
Также 11 сентября в 11.00 ярмарка вакансий пройдет в Новомосковске со следующими работодателями: АО «ЭМЗ», ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», АО «Донская обувь», ООО «Новомосковский завод полимерных труб», ОАО «Донской завод радиодеталей», ООО «Энергосистема». Адрес: ул. Садовского, 16.