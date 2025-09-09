Более 600 вакансий: в Туле пройдет крупная ярмарка трудоуйстройства

Фото Центра занятости Тульской области.

11 сентября в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка вакансий. 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Рынок труда региона предлагает рабочие места для бухгалтеров, судебных приставов, электромонтеров и представителей других специальностей.

Ярмарка трудоустройства пройдет со следующими работодателями:

АО «Тулатеплосеть»;

Кадровый центр «Работа России»;

ООО «Агроторг»;

ООО «Волоть»;

АО «Тулагорводоканал»;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

ГУ ТО «Семейный МФЦ „Мой семейный центр“»;

Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“»;

АО «Почта России»;

Отделение социального фонда России по Тульской области;

АО «Тандер»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

АО «Областной единый информационно-расчетный центр»;

ООО «РП-Групп»;

Филиал ОАО «РЖД»;

ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;

ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;

Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области;

ОАО «Тульская кондитерская фабрика „Ясная Поляна“»;

АО «ТНС Энерго Тула».

Мероприятие состоится по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.

Также 11 сентября в 11.00 ярмарка вакансий пройдет в Новомосковске со следующими работодателями: АО «ЭМЗ», ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», АО «Донская обувь», ООО «Новомосковский завод полимерных труб», ОАО «Донской завод радиодеталей», ООО «Энергосистема». Адрес: ул. Садовского, 16.