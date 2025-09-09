  1. Моя Слобода
Более 600 вакансий: в Туле пройдет крупная ярмарка трудоуйстройства
Фото Центра занятости Тульской области.

Более 600 вакансий: в Туле пройдет крупная ярмарка трудоуйстройства

В мероприятии примут участие 20 работодателей.

11 сентября в Туле на территории Кадрового центра «Работа России» пройдет крупная ярмарка вакансий. 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Рынок труда региона предлагает рабочие места для бухгалтеров, судебных приставов, электромонтеров и представителей других специальностей. 

Ярмарка трудоустройства пройдет со следующими работодателями:

  • АО «Тулатеплосеть»;
  • Кадровый центр «Работа России»;
  • ООО «Агроторг»;
  • ООО «Волоть»;
  • АО «Тулагорводоканал»;
  • Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • ГУ ТО «Семейный МФЦ „Мой семейный центр“»;
  • Филиал АО «Дороги и мосты „Мехстроймост“»;
  • АО «Почта России»;
  • Отделение социального фонда России по Тульской области;
  • АО «Тандер»;
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
  • АО «Областной единый информационно-расчетный центр»;
  • ООО «РП-Групп»;
  • Филиал ОАО «РЖД»;
  • ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;
  • ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;
  • Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области;
  • ОАО «Тульская кондитерская фабрика „Ясная Поляна“»;
  • АО «ТНС Энерго Тула».

Мероприятие состоится по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 15.30.

Также 11 сентября в 11.00 ярмарка вакансий пройдет в Новомосковске со следующими работодателями: АО «ЭМЗ», ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», АО «Донская обувь», ООО «Новомосковский завод полимерных труб», ОАО «Донской завод радиодеталей», ООО «Энергосистема». Адрес: ул. Садовского, 16.

сегодня, в 13:56 0
