Более 82 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Фото Дмитрия Дзюбина.

Более 82 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

В регион привезли около 380 000 доз вакцин.

Одними из первых прошли вакцинацию рабочие коллективы учреждений социальной сферы, которые традиционно много контактируют с людьми: сотрудники семейного МФЦ «Мой семейный центр» и Центра поддержки участников СВО и членов их семей «Герой 71», рассказали в региональном минздраве. 

В регион поступило около 380 000 доз вакцины: «Ультрикс квадри» для детей и беременных, «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых.

Напомним, что прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71» (запись к педиатру или терапевту). Также работают мобильные пункты по выходным с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске.

Перед вакцинацией медработник проводит осмотр, меряет давление и температуру, уточняет наличие хронических заболеваний. Необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

сегодня, в 09:31
