Бабье лето в Центральной России выходит на пик

Фото Алексея Пирязева.

На этой неделе температура воздуха превысит климатическую норму на 1-4 градуса.

Практически на всей территории Европейской России, за исключением южных регионов, в предстоящие дни будет наблюдаться антициклональный режим погоды. Это значит, что нас ждет сухая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», воздух продолжит хорошо прогреваться, и бабье лето в Центральной России начнет выходить на пик.

Максимальная температура воздуха 10–14 сентября превысит климатическую норму на 1-4 градуса. По данным Гидрометцентра России, воздух в дневные часы будет прогреваться до +19…+25 градусов. По ночам ожидается +5…+10 градусов, местами до +11…+13 градусов.

Осадков не прогнозируется.

