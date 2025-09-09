  1. Моя Слобода
Бабье лето в Центральной России выходит на пик
Фото Алексея Пирязева.

Бабье лето в Центральной России выходит на пик

На этой неделе температура воздуха превысит климатическую норму на 1-4 градуса.

Практически на всей территории Европейской России, за исключением южных регионов, в предстоящие дни будет наблюдаться антициклональный режим погоды. Это значит, что нас ждет сухая и солнечная погода. 

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», воздух продолжит хорошо прогреваться, и бабье лето в Центральной России начнет выходить на пик.

Максимальная температура воздуха 10–14 сентября превысит климатическую норму на 1-4 градуса. По данным Гидрометцентра России, воздух в дневные часы будет прогреваться до +19…+25 градусов. По ночам ожидается +5…+10 градусов, местами до +11…+13 градусов.

Осадков не прогнозируется.
 

Фотограф:
сегодня, в 13:35
Место
Тула
Прочее
погода бабье лето

