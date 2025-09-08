В Туле залатали трещины в здании художественного музея

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фасад Тульского музея изобразительных искусств начали ремонтировать. Сегодня, 8 сентября, рабочие зашпаклевали трещины по всему зданию, которые появились еще в 2024 году.

С 25 июня и до 31 августа музей был закрыт для посещения.

Напомним, как сообщал минкульт, виной тому стал недобросовестный подрядчик, построивший фондохранилище вплотную к зданию музея и не обеспечивший безопасность работ. Ремонт музейного фасада планировали завершить к концу 2024 года.

Летом 2024 года суд обязал ООО «Энерготеплострой-ХХI» выплатить ГУК ТО «Тульское музейное объединение» более 26 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

В октябре того же года «Тульское музейное объединение» расторгло контракт с иркутской компанией ООО «База Карлук» на ремонт здания музея изобразительных искусств.