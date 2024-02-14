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Здание художественного музея в Туле дало трещину
Фото Юлии Коршуновой.

Здание художественного музея в Туле дало трещину

Трещины обнаружены снаружи и внутри музея. Некоторые залы сейчас закрыты и не принимают посетителей.

Туляки обратили внимание, что по стене левого крыла здания Тульского областного художественного музея протянулись глубокие длинные трещины. Они хорошо заметны с улицы.

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Внутри трещины проходят по потолку третьего этажа. На кассе предупреждают, что какие-то залы закрыты, а работы художников — сняты, например некоторые полотна из серии «Двенадцать месяцев» Леонардо Бассано. 

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То же самое — и в других частях левого крыла.

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Смотритель рассказывает, что полотна Бассано, как и некоторые другие экспонаты, сняты с постоянной выставки не навсегда, а лишь на время ремонта.

Вероятно, трещины в здании возникли из-за строительства фондохранилища, которое вплотную прилегает к зданию музея. Насколько они опасны для здания, оценить сложно. Myslo запросит информацию у Министерства культуры региона.

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Тульский областной художественный музей
 

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