За Тулой хотят закрепить название «Тульский пряник»

Тульские пекари решили юридически закрепить за нашим регионом бренд «Тульский пряник». Соответствующую заявку они отправили в Роспатент.

Если её одобрят, то только они смогут называть свои пряники «Тульскими». Всем остальным придётся изобретать варианты вроде «почти Тульский», ну или «Тулоподобный», пишет Mash.

Стоит отметить, что подобные практики закрепления географического наименования продукции существуют давно и применяются во многих странах мира. Например, знаменитые французские сыры «Камамбер» и «Рокфор» могут носить своё название исключительно тогда, когда произведены в определённых регионах Франции. То же самое касается итальянского вина «Чианти» и испанского хамона.