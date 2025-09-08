  1. Моя Слобода
Безработный туляк фиктивно прописал 12 иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Безработный 37-летний житель Привокзального округа поставил на учет 12 иностранных граждан. Это было установлено в ходе проверки, которую организовали сотрудники миграционной службы и участковые. 

По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме этого, аналогичный факт был выявлен полицейскими в Суворове. 34-летняя женщина за деньги прописала в своей квартире 9 иностранцев. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

сегодня, в 11:40 −1
мигрантыТулаполицияпроверкафиктивная постановка на учетдежурная часть

