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В Туле расторгли контракт с иркутской фирмой на ремонт здания музея изобразительных искусств
Фото Юлии Коршуновой.

В Туле расторгли контракт с иркутской фирмой на ремонт здания музея изобразительных искусств

Работы к концу сентября так и не выполнили.

ГУК Тульской области «Тульское музейное объединение» подало жалобу в УФАС региона, в которой попросило внести иркутскую компанию ООО «База Карлук» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает «Бизнес Журнал. Центр».

Фирма сорвала контракт на ремонт помещений музея изобразительных искусств, на что ей летом текущего года выделили 9,2 миллиона рублей. 

Напомним, трещины на здании местные жители заметили зимой. Повреждения были видны с улицы, на третьем этаже музея трещины поползли по стенам и потолкам. Некоторые залы закрыли. Как сообщили в минкульте, всему виной был недобросовестный подрядчик, строивший здание фондохранилища вплотную к самому музею.

Госзакупку на ремонтные работы в помещениях музея объявляли в июне текущего года. Контракт с иркутской фирмой заключили в июле текущего года, выплатив аванс в размере 2,77 миллиона рублей. Работы к концу сентября так и не выполнили. Контракт расторгли по инициативе заказчика 3 октября. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:02 +1
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