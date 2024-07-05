Подрядчик заплатит более 26 млн за трещины в здании художественного музея

Этой зимой в здании Тульского художественного музея на площади Искусств обнаружились трещины. Повреждения были видны с улицы, на третьем этаже музея трещины поползли по стенам и потолкам. Некоторые залы закрыли. Как сообщили в минкульте, всему виной был недобросовестный подрядчик, строивший здание фондохранилища вплотную к самому музею.

Специалисты осматривали здания музея и отметили наличие множества трещин в несущих наружных и внутренних стенах 2 и 3-го этажей здания, раскрытие швов между сборными плитами перекрытий, трещины в полах и стенах первого и подвального этажей в районе расположения туалетов. Проектировщиком отмечено, что наибольшая ширина раскрытия трещин наблюдается со стороны строящегося здания фондохранилища. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация могла произойти по одной из следующих причин: в ходе производства работ не были приняты надлежащие мероприятия, обеспечивающие качественное осушение котлована. Это привело к размягчению грунта, и музей «просел».

Судебная экспертиза подтвердила выводы и стала доказательством в арбитражном суде.

— Повреждения явились следствием недобросовестного исполнения своих обязательств первым подрядчиком ООО «Энерготеплострой-ХХI». Судебное разбирательство в отношении данной организации завершено, суд решил удовлетворить иск ГУК ТО «Тульское музейное объединение» и взыскать с ООО «Энерготеплострой-ХХI» 26 983 510 руб. в качестве возмещения ущерба, — прокомментировали в пресс-службе минкульта.