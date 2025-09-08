В Тульском суворовском военном училище прошла торжественная церемония посвящения

Фото Надежды Шаховой, предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

В Тульском суворовском военном училище в честь девятилетней годовщины состоялась торжественная церемония посвящения. Символическую клятву на верность суворовскому братству и профессии защитника Родины произнесли 80 студентов первого курса.

Мероприятие прошло на плацу училища в присутствии ротных «коробок» всех курсов, руководящего и преподавательского состава СВУ, представителей командования Воздушно-десантных войск, приглашенных гостей и родителей ребят.

От имени командования ВДВ воспитанников и личный состав суворовского военного училища поздравил начальник военно-политического управления войск полковник Сергей Бойко. Офицер отметил, что высокий профессионализм, практический опыт, ответственность и энтузиазм офицерского и преподавательского состава будут способствовать высокому уровню образования и становлению настоящих защитников нашей Родины.

Начальник Тульского СВУ полковник Дмитрий Саксеев пожелал крепости духа, здоровья и инициативы на благо процветания и развития Тульского суворовского военного училища.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.