«Наш район»: в Плавском районе открылся модульный дом культуры

Мероприятие стало настоящим праздником для детей и взрослых с угощениями, мастер-классами, танцами и играми с участием творческих коллективов муниципалитета.

«Главная цель программы «Наш район» в части культуры – создать комфортные условия для досуга и творческого развития в каждом уголке нашего региона вне зависимости от его удаленности. Эта инициатива стала ответом на потребность жителей и реализуется в тесном взаимодействии с ними. Сегодня мы видим, что такое взаимодействие находит позитивный отклик, и это главный принцип работы, который обозначает перед региональным правительством губернатор Дмитрий Миляев», – отметила заместитель председателя Правительства – министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Пространство нового ДК – 162 кв. м. Здесь есть все для организации разнообразной культурно-досуговой деятельности: просторный зал, библиотека, класс для творческих занятий и необходимые технические помещения. Здесь будут проходить занятия кружков и клубных формирований, концерты, лекции и выставки. Прилегающая территория будет использоваться для проведения массовых мероприятий для жителей села и прилегающих населенных пунктов. Для молодежи они будут доступны по Пушкинской карте.

Напомним, раннее модульные ДК появились в деревне Бобрики Белевского района и селе Селиваново в Щекинском районе. Ко дню Тульской области и города Тулы откроется модульный ДК в поселке Молодежный. Установка модульных ДК ведется в рамках программы губернатора Тульской области Дмитрия Миляева «Наш район».