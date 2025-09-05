Тульские поисковики установили имя красноармейца, погибшего в бою за д. Петровское

Об этом сообщает региональный поисковый молодежный центр «Искатель».

Волонтёры-поисковики установили имя бойца, останки которого были найдены в ходе Вахты Памяти 17 августа текущего года в районе д. Петровское Тепло-Огаревского.

Среди личных вещей был обнаружен герметично закрытый бакелитовый пенал. Искатели отправили находку в лабораторию «Солдатский медальон». И, наконец, долгожданный ответ: владельцем медальона оказался Сергей Иванович Толузаров, 1905 года рождения, уроженец Ульяновской области.

Известно, что он служил в 239-й стрелковой дивизии. Согласно архивным документам, красноармеец Толузаров погиб в бою 10 ноября 1941 года. Сейчас представители «Искателя» занимаются поиском родственников солдата.