  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейболистки «Тулицы» обыграли «Минчанку» со счётом 3:1 - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» обыграли «Минчанку» со счётом 3:1

Волейболистки «Тулицы» обыграли «Минчанку» со счётом 3:1

Первый матч Кубка губернатора Тульской области завершился убедительной победой тулячек!

В МСЦ «Тула-Арена» прошла первая игра Кубка Губернатора Тульской области по волейболу. Международный волейбольный турнир проводится в Туле в третий раз.

Открыли соревнования «Тулица» и «Минчанка». В первой партии тулячки уступили гостьям со счётом 21:25. Зато в трёх последующих выиграли с большим отрывом  25:20, 25:15 и 25:14.

Итоговый счёт – 3:1 в пользу «Тулицы». Напомним, помимо тульской и минской команд, за Кубок губернатора поборются «Протон» (Саратов) и «Корабелка» (Санкт-Петербург). Турнир завершится 7 сентября.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
6 сентября, в 10:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кубок губернатора по Тульской областиволейболсоревнования по волейболуспорт
Прочее
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Липках сняли мистический триллер-сериал
В Липках сняли мистический триллер-сериал
У клиентов T2 востребованные интернет-ресурсы будут работать даже в зоне ограничений
У клиентов T2 востребованные интернет-ресурсы будут работать даже в зоне ограничений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.