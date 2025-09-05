Волейболистки «Тулицы» обыграли «Минчанку» со счётом 3:1

В МСЦ «Тула-Арена» прошла первая игра Кубка Губернатора Тульской области по волейболу. Международный волейбольный турнир проводится в Туле в третий раз.

Открыли соревнования «Тулица» и «Минчанка». В первой партии тулячки уступили гостьям со счётом 21:25. Зато в трёх последующих выиграли с большим отрывом 25:20, 25:15 и 25:14.

Итоговый счёт – 3:1 в пользу «Тулицы». Напомним, помимо тульской и минской команд, за Кубок губернатора поборются «Протон» (Саратов) и «Корабелка» (Санкт-Петербург). Турнир завершится 7 сентября.